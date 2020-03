Winter sports 2019-20 high school all-league teams

Boys basketball

Greater Spokane League

Pos. Name School Yr. MVP Tyson Degenhart Mt. Spokane Jr. G Liam Lloyd Gonzaga Prep Sr. G Jayce Simmons Central Valley Sr. G/F Tyson Rogalette Mead Sr. G Hodges Flemming Gonzaga Prep Jr. P Gavin Gilstrap Central Valley Jr.

Coach: Mike Laws, Central Valley

Second team: McCoy Spink, sr. (Fer), Noah Sanders, sr. (CV), Conrad Bippes, so. (UHi), JoJo Anderson, jr. (MtS), Zach Fleming, sr. (Fer).

Honorable mention: Joel Zylak, sr. (LC), Evan Nomee, sr. (Rog), Cole Omlin, jr. (Fer), Jeremiah Sibley, so. (UHi), Kilo Simpson, jr. (MtS).

Great Northern League

Pos. Name School Yr. MVP Tru Allen Clarkston Sr. G Ethan Kramer Pullman Sr. G Blaine Vasicek West Valley Jr. P Gus Hagestad Clarkston Sr. G Trey Dreadfulwater Clarkston Sr.

Coach: Justin Jones, Clarkston

Second team: Jayce Pakootas, jr. (WV), Grayson Hunt, so. (Pul), Evan Strong, so. (Pul), Reece Rasmussen, sr. (EV), Taylor Hofstee, sr. (EV).

Northeast A League

Pos. Name School Yr. MVP Jobi Gelder Deer Park Sr. G Jordan Petersen Medical Lake Sr. G Dawson Youngblood Deer Park Jr. G Nick Mason Medical Lake Sr. G Boen Phelps Freeman Fr. P Jory Dotts Colville Sr.

Coach: Kyle Olson, Freeman

Second team: Ben Krogh, jr. (New), Tucket Scarlett, jr. (Fre), Michael Owen, jr. (New), Javon Williams, sr. (Lak), Kaleb Ohler, sr. (Fre).

Northeast 2B North

Pos. Name School Yr. MVP AJ Floyd Davenport Sr. G Nick Watkins St. George’s Jr. G Dan Rigsby St. George’s Sr. G Matthew Thompson Kettle Falls Sr. G Jaron Baldwin Chewelah Sr. F Cade McKern Kettle Falls Sr.

Coach: Cameron Stewart, Kettle Falls

Second team: Lukas Kubik, Jr. (Che), Nico Morales, jr. (StG), Gavin Boggs, sr. (Dav), Brayden Seylor, sr. (WC), David Maynard, sr. (NWC).

Northeast 2B South

Pos. Name School Yr. MVP John Lustig Colfax So. G Zane Perleberg Reardan Sr. G Jacob Holling Liberty Sr. G Tayshawn Colvin Liberty So. F Noah Renzelman Asotin Sr.

Coach: Mike Thacker, Liberty

Second team: Drew Kelly, jr. (LRS), Tyler Sprecher, sr. (Rea), Austin Thompson, sr. (LRS), Garrett Naught, sr. (TR), Evan Pierce, jr. (UCA).

Northeast 1B

Pos. Name School Yr. MVP Ryan Moffet Odessa Sr. F Reece Isaak Almira/C-H So. G Colton Seymour Cusick So. G Ryan Zimmerman Selkirk Sr. G Chase Gerard Almira/C-H Sr. P Sam Reese Valley Chr. Sr. F Marcus King Odessa Sr. G Camden Weber Odessa Sr. G Jay Link Selkirk Sr. F Celias Holmes Cusick So. G William Dick IV Wellpinit Fr. G Kobe Stearns Wellpinit Jr. P Koty Delinger Republic Sr. F Justin Krabbenhoft Selkirk Sr.

Coach: Larry Weber, Odessa

Honorable mention: Lonnie Simpson, jr. (Inc), Brayton Schafer, sr. (ACH).

Southeast 1B

Pos. Name School Yr. MVP Matt Hockett Oakesdale Sr. F Blake Jones Garfield-Pal. Sr. G Jonathan Cardenas Prescott Sr. G Austin Jones Garfield-Pal. Jr. F Trent Gwinn Pomeroy So. F Kit Hockett Oakesdale Jr. G Ty Harder St. John-E/L Jr. F Dominic Preciado Touchet Sr. F Jacob Anderson Garfield-Pal. Jr. G Kian Anderson Colton Sr. G Simon Anderson Oakesdale Jr. G Victor Garcia Prescott Sr.

Coach: Carl Crider, Oakesdale

Inland Empire 5A

Pos. Name School Yr. MVP Colby Gennett Post Falls Sr. MVP Caden McLean Post Falls Jr. G Kolton Mitchell Lake City Fr. F Jack Kiesbuy Lake City Jr. P George Forsman Lewiston Jr. G Devon Johnson Coeur d’Alene Sr. F Alex Horning Post Falls Jr.

Coach of the year: Mike McLean, Post Falls

Inland Empire 4A

Pos. Name School Yr. MVP Ben Zubaly Lakeland Sr. P Ben Postell Moscow Sr. G Carson Seay Lakeland Jr. F Noah Haaland Lakeland Jr. G Kobe Banks Sandpoint Sr. F Ryan Roos Sandpoint Sr. G Benny Kitchel Moscow Jr.

Coach: Josh Uhrig, Moscow.

Intermountain Lg. 3A

Pos. Name School Yr. MVP Graden Nearing Kellogg Sr. MVP Jacob James Timberlake Sr. F Braeden Blackmore Bonners Ferry Fr. G Ty Bateman Bonners Ferry Sr. F Gavin Luna Kellogg Sr. F Tyler Oertli Kellogg Sr. G Caden Brennan Priest River Sr. G Trentyn Kreager Priest River So. G Jack McDonald Timberlake Sr. G Wyatt Dickerson Timberlake Sr.

Central Idaho 2A

Pos. Name School Yr. MVP Eli Gibson St. Maries Jr. G Aiden Anderson Grangeville Sr. P Kyle Frei Grangeville Sr. P Jarom Scott Orofino Sr. P Randie Becktel St. Maries Jr. P Tristan Gentry St. Maries So.

North Star 1AD2

Pos Name School Yr. MVP Day Day Higgins Lakeside Jr. G Emmitt White Lakeside Sr. G Talon Twoteeth Lakeside Sr. G Kenyon Spotted Horse Lakeside Jr. F JJ Hall Lakeside Jr. G Steven Burgess Genesis Prep fr. F Seth Neely Genesis Prep Sr. G Carter Bailey Wallace Jr. G Hayden Hogamier Wallace Jr. F Logan Hull Wallace Sr. G Josh Constantin Clark Fork Sr. G Luke Trogden Mullan So.

Girls basketball

Greater Spokane League

Pos. Name School Yr. MVP Jayda Noble Mt. Spokane Sr. G Ellie Boni University Sr. G/F MJ Bruno Central Valley Jr. G Emma Main Mt. Spokane Sr. G Tyler McCliment-Call University Sr. G Joelnell Momberg Mead Sr.

Coach: Felice Orrell, Central Valley

Second team: Andie Zylak, jr. (LC), Peyton Howard, sr. (CV), Lakin Gardner, sr. (GP), Laney Erickson, jr. (Fer), Izzy Boring, jr. (SP).

Honorable mention: Leah Carney, sr. (GP), Anika Chalich, sr. (CV), Demi Howlett, sr. (GP), Jacksen McCliment-Call, sr. (UHi), Hannah Hamilton, fr. (NC), Jordynn Hutchinson, jr. (Mea), Olivia Moore, so. (Mea).

Great Northern League

Pos. Name School Yr. MVP Ashlyn Wallace Clarkston Jr. G Hailey Marlow West Valley Sr. P Brie Holecek East Valley Sr. G Maggie Smith Cheney Sr. G Alyssa Amman West Valley Sr.

Coach: Rick Jones, West Valley

Second team: Emma Evans, jr. (Che), Nevaeh Sherwood, so. (WV), AJ Sobotta, sr. (Cla), Lauren Johnson, sr. (Cla), Jillian Taylor, sr. (WV).

Northeast A League

Pos. Name School Yr. MVP Havelah Fairbanks Deer Park Sr. F Jordyn Goldsmith Freeman Jr. F McKenna Reggear Colville So. G Alika Robinson Newport Jr. G Taylor Lyons Deer Park Jr. G Ellis Crowley Freeman Jr.

Coach: KC Ahrens, Deer Park.

Second team: Sam Riggles, so. (Riv), Sydney McLean, so. (Fre), Lexie Redell, sr. (ML), Jaycee Oliver, sr. (ML), Darian Herring, fr. (DP).

Northeast 2B North

Pos. Name School Yr. MVP Lydia Bergquist St. George’s Sr. MVP Lainy Jacobsen Davenport Sr. G Darby Soliday Davenport Jr. G Mya Edwards Kettle Falls So. G Cambrie Rickard St. George’s Jr.

Coaches: Cliff Berdar, St. George’s; Tyler Edwards, Kettle Falls; Stacia Soliday, Davenport.

Second team: Elli Sander, jr. (NWC), Ellie Telford, jr. (Dav), Zarah Johnson, sr. (KF), Alyssa Fitzgerald, sr. (Che), Annika Bergquist, fr. (StG).

Northeast 2B South

Pos. Name School Yr. MVP Maisie Burnham Liberty Sr. F Aleena Cook Liberty Sr. G Kim Dewey Reardan Sr. F Dakota Killian Lind-R/S So. F Eliza Galbreath Lind-R/S Sr. G Asher Cai Colfax So.

Coach: Steve Wellsandt, Lind-Ritzville/Sprague/Washtucna/Kahlotus

Second team: Mia Pierce, fr. (UCA), Ayden Krupke, so. (Rea), Kierstyn York, jr. (Col), Kayla Paine, so. (Aso), Kendyl Fletcher, sr. (Lib), Janaye Wilkie, jr. (LRS).

Northeast 1B

Pos. Name School Yr. MVP Korin Baker Curlew Sr. C Mia Pakootas Inchelium Sr. G Rylee Desautel Inchelium Sr. F Bree Dawson Selkirk Jr. G Lachelle Boyd Wellpinit Sr. G Ashlynn Hill Wellpinit Jr. G Makenna Oliver Almira/C-H Sr. F Zalissa Finley Inchelium Fr. G Grace Nelson Odessa Fr. G Mimi Isaak Almira/C-H So. G Jada Orr Wellpinit Sr. G McKennah Davison Odessa Sr. G Isabelle Bair Northport Sr. G Kaitlyn Chantry Selkirk Sr.

Coach: Ted Torzewski, Inchelium

Honorable mention: Emma Baker, 8th (Cur), Ashlyn Neilsen, fr.. (Ode).

Southeast 1B

Pos. Name School Yr. MVP Madison Dixon Pomeroy Sr. G Lizzy Perry Oakesdale Sr. G Heidi Heytvelt Pomeroy Sr. G Rylee Vining Colton Jr. F Kenzi Pedersen Garfield-Pal. So. G Taylor Thomas Colton Sr. F Briana Andrade Touchet Fr. G Josie Schultheis Colton Jr. F Sydney Watko Pomeroy Sr. G Jessie Reed Oakesdale Fr. G LouEllen Reed Oakesdale Jr. G Drew Curtis-Brewer St. John-E/L Sr.

Coach: Heidi Perry, Oakesdale

Inland Empire 5A

Pos. Name School Yr. MVP Brooklyn Rewers Lake City Jr. MVP Madi Symons Coeur d’Alene Fr. G Dylan Lovett Post Falls Jr. G Skylar Burke Coeur d’Alene So. G Kendall Pickford Lake City So. G Katie Fleming Post Falls Sr. G Aubrey Avery Lake City Sr.

Coach of the year: Nicole Symons, Coeur d’Alene

Inland Empire 4A

Pos. Name School Yr. MVP Dawson Driggs Sandpoint Sr. F Hattie Larson Sandpoint Jr. F Melody Loutzenhiser Lakeland Sr. G Maddie Morgan Sandpoint Sr. P Katy Ryan Lakeland Jr. G Megan Watson Moscow Sr.

Coach: Will Love, Sandpoint

Newcomer: Addie Kiefer, so., Lakeland.

Intermountain Lg. 3A

Pos. Name School Yr. MVP Taryn Soumas Timberlake Jr. F Brooke Jessen Timberlake Jr. P Blayre Jeffs Timberlake Jr. G Taylor Suko Timberlake Sr. G Olivia Hammond Timberlake Jr. F Hailey Cheney Kellogg So. G Jaron Figueroa Kellogg Sr. G Baylee Blackmore Bonners Ferry Sr. F Holly Ansley Bonners Ferry Jr. C Karah Fink Priest River Sr.

Coach: Matt Miller, Timberlake.

Central Idaho 2A

Pos. Name School Yr. MVP Camden Barger Grangeville So. P Zoe Lutz Grangeville Jr. G Bailey Vanderwall Grangeville So. P Grace Beardin Orofino Fr. F Kaylynn Johnson Orofino Jr. F Jenna Holder St. Maries Jr.

Wrestling

Greater Spokane League

Wgt. Name School Yr. MVP Chase Randall Mead Sr MVP Braxton Mikesell Central Valley Sr. MVP Ky Haney Mt. Spokane Sr. 106 Steven Zaragoza North Central Jr. 106 Jason Franklin University Sr. 113 Jarret Sharp Mt. Spokane Sr. 120 Zach Lopez Shadle Park So. 120 Luke Grisafi Central Valley Sr. 126 Kenndyl Mobley North Central So. 126 Q’Veli Quintanilla Gonzaga Prep Fr. 132 Hudson Buth Mt. Spokane Fr. 132 Ryan Clark Mead So. 138 Riley Buth Mt. Spokane Jr. 152 Casey Howerton Mt. Spokane Jr. 152 Kyler Anstrom University Jr. 160 Connor Larsen University Jr. 170 Juan Escobar Shadle Park Jr. 170 Jordan Munir Lewis and Clark Sr. 182 Carter Miethe Mt. Spokane Jr. 195 Jake Davis Ferris Sr. 220 Elijah MCann Ferris Sr. 285 Trace Franks Mead Sr.

4A Coach: Phil McLean, Mead

3A Coach: Travis Hughes, Mt. Spokane

4A Assistant: Jeremy Richardson, Lewis and Clark

3A Assistant: Matt Miethe, Rogers

Second team: 106: Ashton Dunn, so. (SP). 113: Tyler Walker, so. (UHi). 120: Jacob Carr, sr. (MtS). 132: Mateo Escobar, fr. (SP). 138: Cash Ruegsegger, jr. (MtS). 138: Johnny Mason, so. (Mead). 145: Matthew Alexander, jr. (UHi). 145: Ben Mitchell, jr. (Mead). 152: Evan Preuninger, sr. (Mead). 170: Garrett Terrill, sr. (Mead). 182: Nathan Boldiszar, jr. (UHi). 182: Jaden Rice, jr. (Rog). 182: Bryce Tellinghusen, jr. (UHi). 182: JT Connors, so. (Mead). 220: Tyler Cook, sr. (Mead). 220: Tyler Dallas, Sr. (MtS). 285: Collin Mercer, sr. (CV).

Girls GSL

Wgt. Name School Yr. 110 Kelsey Loeun Mead So. 115 Kendra Perez North Central Fr. 130 Alisha Stewart Shadle Park Sr. 135 Kilee Callaghan North Central Fr. 140 Abby Piper North Central Fr.

Second team: 100: Ellabelle Taylor, fr. (Rog). 130: Autumn Grove, sr. (Rog).

Great Northern League

Wgt. Name School Yr. MVP Avery Sundheim East Valley Sr. 106 Judah Clark West Valley Fr. 113 William Seeberger Cheney Sr. 120 Kyler Warren West Valley So. 126 Gabriel Smith Pullman So. 132 Tanner Lange Clarkston Sr. 138 Avery Sundheim East Valley Sr. 145 Jacob Kessinger East Valley Sr. 152 Jackson Showalter East Valley Jr. 160 Blake Seubert Cheney Jr. 170 Anthony Aguilera Cheney Jr. 182 Gaje Caro West Valley Sr. 195 James Whiteley Cheney Jr. 220 Carson Ash Clarkston Fr. 285 Everardo Vargas East Valley Sr.

Coach: Jason Conner, Cheney

Second team: 106: Alex Zaleski, fr. (EV). 113: Trevor Caldwell, so., (Che). 120: Joe Showalter, so. (Che). 126: Mick Brown, jr., (Cla). 132: Elijah Lyden-Nelson, sr. (WV). 138: Hunter Despino, jr. (Che). 145: Dylan Straley, jr. (Che). 152: Kegan Richter, sr. (WV). 160: Mitchell LaVielle, jr. (Pul). 170: Micah Petersen, jr. (WV). 182: Ryan Page, jr. (Cla). 195: Jason Inman, jr. (Che). 220: Xavier Perez, jr. (EV). 285: Alonzo Vargas, fr. (EV).

Girls: 190: Grace Todhunter, jr. (EV).

Northeast A

Wgt. Name School Yr. MVP Sammy DesRoches Riverside Sr. 106 Tomio Yamada Lakeside Fr. 113 Aiden Medrano Colville Fr. 120 Nathan Gregory Deer Park So. 126 Nathan Werner Freeman Sr. 132 Reuben Seemann Colville Sr. 138 Jonny DesRoches Riverside Jr. 145 Takoda Morrison Colville So. 152 Matthew Jorgensen Deer Park Sr. 160 Cole Tenny Lakeside Jr. 170 Ethan Davis Medical Lake Jr. 182 Sammy DesRoches Riverside Sr. 195 Jesse Overton Deer Park Sr. 220 Colton Joralemon Deer Park Sr. 285 Justin Finley Colville So.

Coach: Andy Hamilton, Lakeside

Assistant: Matt Smith, Freeman

Second team: 106: Walker Hamblen, fr. (New). 113: Ty Friedman, so. (Lak). 120: Logan Hydorn, so. (Col). 126: Parker Stinebaugh, so. (Lak). 132: Levi Miller, jr. (DP). 138: Mason Christen, jr. (Lak). 145: Tyler Howie, so. (Lak). 152: Nate Allen, sr. (New). 160: Warren Hamblen, so. (New). 170: Brent Keith, jr. (ML). 182: Keelen Mitcham, jr. (New). 195: Ethan Jaeger, sr. (Riv). 220: Cameron Burnham, fr. (Riv). 285: Colton Ellis, jr. (ML).

Gymnastics – GSL

Evt. Name School Yr. AA Gina Twenge Mt. Spokane Jr. AA Maile Rocha Ferris Jr. AA Rebekah Ross Central Valley Jr. Vault Kiyanna Nguyen Mead Jr. Vault Sami Zandt Mt. Spokane Jr. Vault Victoria Axtell Central Valley Sr. Bars Ashley Sessions University Jr. Bars Mikah Baggot Central Valley Fr. Bars Annalise Thackston Mead So. Bars Lauren Hunter Mt. Spokane So. Beam Annalise Thackston Mead So. Beam Lyra Mylroie Lewis and Clark Fr. Beam Victoria Axtell Central Valley Sr. Floor Sami Zandt Mt. Spokane Jr. Floor Victoria Axtell Central Valley Sr. Floor Annalise Thackston Mead So.

Coaches: Lizzie Roberg, Central Valley; Hanna Bjerkestrand, Mead.

Assistant: Shelby Oas, Shadle Park.

Second team: AA: Sami Zandt, jr. (MtS), Lyra Mylroie, fr. (LC), Annalise Thackston, so. (Mea). Vault: Lyra Mylroie, fr. (LC), Katherine Fitzgerald, fr. (LC), Abby Riley, jr. (Mea). Bars: Averey Seidel, fr. (Mead), Justine Jordan, sr. (UHi), Isabel Ferney, so. (LC). Beam: Averey Seidel, fr. (Mead), Sami Zandt, jr. (MtS), Emily Davis, so. (Mea). Floor: Aby Guzman, so. (Mea), Hanna Michaelis, jr. (CV), Lauren Hunter, so. (MtS).