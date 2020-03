State basketball: All-tournament teams for all classifications

From staff reports

Central Valley’s Jayce Simmons and Peyton Howard were named to the State 4A all-tournament boys and girls first teams following the conclusion of the tourney in Tacoma on Saturday.

Gavin Gilstrap and Dylan Darling of state runner-up CV were named to the boys second team. Chloe Williams and MJ Bruno of CV’s state title winner were named to the girls second team.

Here are all of the Washington state all-tournament teams as selected by covering media (local players in bold).

4A

Boys: MVP: Jabe Mullins, Mt. Si. First team: Tanner Toolson, Union; Kyle Gruhler, Skyview; Tyler Patterson, Mt, Si; Jayce Simmons, Central Valley. Second team: Tucker Molina, Glacier Peak; Gavin Gilstrap, Central Valley; Dylan Darling, Central Valley; Hayden Curtiss, Mt. Si. Coach: Jason Griffith, Mount Si.

Girls: MVP: Mia Hughes, Woodinville. First team: Peyton Howard, Central Valley; Mason Oberg, Union; Aaliyah Alexander, Todd Beamer; Aaliyah Collins, Glacier Peak. Second team: Chloe Williams, Central Valley; Maya Erling, Glacier Peak; Alivia Stephens, Issaquah; MJ Bruno, Central Valley; Tatum Thompson, Woodinville. Co-coaches: Felice Orrell, Central Valley; Doug Crandall, Issaquah.

3A

Boys: MVP: Tari Eason, Garfield. First team: Paolo Banchero, O’Dea; Koren Johnson, Garfield; John Hart, Rainier Beach; Nolan Hickman, Eastside Catholic. Second team: J.T. Tuimoloau, Eastside Catholic; Braeden Smith, Seattle Prep; Kyson Rose, Kamiakin; Cameron Stordahl, Marysville-Pilchuck; Damani Green, Wilson; Tyson Degenhart, Mt. Spokane. Coach: Brandon Roy, Garfield.

Girls: MVP: Meghan Fiso, Garfield. First team: Rosa Smith, Lake Washington; Dalayah Daniels, Garfield; Sophia Liesse, Lake Washington; Zaza Walton, Eastside Catholic. Second team: Esmeralda Morales, Bethel; Tiarra Brown, Bethel; Jayda Noble, Mt. Spokane; Hailey Hiatt, Arlington; Molly Moffitt, Seattle Prep. Coach: Jeff Wilson, Lake Washington.

2A

Boys: MVP: Shaa Humphrey, North Kitsap. First team: Mo Kora, Lindnergh; Tru Allen, Clarkston; Jonas La Tour, North Kitsap; Isaac Perez, Toppenish. Second team: Brock Heppner, Lynden; Liam Hanenburg, Lynden; Avery Armin, Black Hills; Justin Hicks, Black Hills; Kobe McMillian, North Kitsap.

Girls: MVP: Ruby Vander Haak, Lynden. First team: Natalie Sumrok, Tumwater; Alyssa Amann, West Valley; Hailey Marlow, West Valley; Ashlynn Sylve, East Valley (Yakima). Second team: Liv Tjoelker, Lynden; Keylie Hershey, Lynden; Emilia Long, Port Angeles; Kaelyn Smith, Ellensburg; Amey Rainaud-Hinds, Burlington-Edison; Karina Hibbit, East Valley (Yakima); Aubrey Amendala, Tumwater.

1A

Boys: MVP: Tyler Linhardt, King’s. First team: Jaden DeBoer, Lynden Christian; Leo DeBruhl, Seattle Academy; Malachy Caffrey, La Salle; Joe Cookson, Seattle Academy. Second team: William Bailey, River View; Vrady Metz, King’s Way Christian; Jackson Short, Meridian; Andrew DeVries, Lynden Christian; Jordan Hansen, King’s; Sam Phillips, Cashmere.

Girls: MVP: Hailey Van Lith, Cashmere. First team: Juliana Walker, Annie Wright; Trista Hull, La Salle; Riley Dykstra, Lynden Christian; Jordyn Goldsmith, Freeman. Second team: Emily Mellema, Lynden Christian; Brynn Widner, Zillah; Kiana Rios, Warden; Mia Flor, King’s; Grace Hammond, Cashmere; Gillian Martin, La Salle.

2B

Boys: MVP: Cade Gebbers, Brewster. First team: Logan Walker, Willapa Valley; Nick Watkins, St. George’s; Chae Haynes, Life Christian; Cam St. Pierre, Lake Roosevelt; Omari Maluna, Life Christian. Second team: Conner Ashworth, Brewster; Tayshawn Colvin, Liberty; Dan Rigsby, St. George’s; Teal Soaring Eagle, White Swan; Sam Wapato, Lake Roosevelt.

Girls: MVP: Maisie Burnham, Liberty. First team: Aleena Cook, Liberty; Justine Benson, La Conner; Jennifer Jacobo, Columbia (Burbank); Ellie Sander, Northwest Christian; Paige Mace, Wahkiakum. Second team: Jansi Merz, Wahkiakum; Jadyn Johnson, Columbia (Burbank); Chiara Carey, Northwest Christian; Erika Glenn, Ilwaco; McKenna Martinez, Tri-Cities Prep; Kal Schaplow, Toldeo.

1B

Boys: MVP: Ryan Moffet, Odessa. First team: Matthew Hockett, Oakesdale; Caleb Revey, Lummi Nation; Justice Hart, Yakama Tribal; Levi Rivera, Riverside Christian, Chase Gerard, Almira/Coulee-Hartline. Second team: Kolby Glenn, Naselle; Reece Isaak, Almira/Coulee-Hartline; Ethan Lindstrom, Naselle; Jett Nelson, Odessa; Tyrelle Nichols, Muckleshoot Tribal, Corey Gregory, Naselle.

Girls: MVP: Mia Pakootas, Inchelium. First team: Rylee Desautel, Inchelium; Maddy Dixon, Pomeroy; Korin Baker, Curlew; Lizzy Perry, Oakesdale; Josie Droog, Mt. Vernon Christian. Second team: Ashawna Anderson, Wellpinit; Ashlynn Hill, Wellpinit; Jada Orr, Wellpinit; Jessie Reed, Oakesdale; Allie Greene, Neah Bay.