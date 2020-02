On the air

Friday’s TV Highlights

Baseball, MLB, spring training

10 a.m.: St. Louis vs. N.Y. Mets … MLB

6 p.m.: Colorado vs. San Francisco … MLB

Basketball, college men

3:30 p.m.: Kent State at Ohio … CBS Sports

4 p.m.: Davidson at (4) Dayton … ESPN2

4 p.m.: Wright State at Northern Kentucky … ESPNU

4 p.m.: Harvard at Columbia … ESPNEWS

6 p.m.: Texas State at UT Arlington … ESPN2

6 p.m.: Monmouth at Rider … ESPNU

6 p.m.: Washington State at Washington … FS1

Basketball, college women

4 p.m.: Villanova at Creighton … FS1

5 p.m.: (4) Stanford at (13) Arizona … Pac-12

8 p.m.: Washington State at (3) Oregon … Pac-12

Basketball, NBA

5 p.m.: Oklahoma City at Milwaukee … ESPN

6 p.m.: Washington at Utah … Root (Comcast only)

7:30 p.m.: Denver at L.A. Clippers … ESPN

Boxing

7:45 p.m.: ShoBox The Next Generation … Showtime

Curling, men

8 p.m.: U.S. vs. Scotland … NBC sports

Football, NFL combine

1 p.m.: Offensive linemen and special teams … NFL

4 p.m.: Running backs and offensive linemen … NFL

Golf

11 a.m.: PGA Tour, Honda Classic … Golf

3:30 p.m.: PGA Champions Tour, Cologuard Classic … Golf

Midnight: European PGA Tour, Oman Open … Golf

Hockey, college men

4 p.m.: Michigan State at Notre Dame … NBC Sports

5:30 p.m.: Denver at St. Cloud State … CBS Sports

Hockey, NHL

4 p.m.: N.Y. Rangers at Philadelphia … NHL

Hockey, WHL

7 p.m.: Seattle at Spokane … SWX

Miscellany

10:30 p.m.: SWX Tonight … SWX

Soccer

11:55 a.m.: Leicester City at Norwich City … NBC Sports

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

6 p.m.: Washington State at Washington … 920-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Seattle at Spokane … 103.5-FM

Sports talk

3 p.m.: Patchin and Lukens … 700-AM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

10 a.m.: NASCAR XFINITY Series qualifying … FS1

11:30 a.m.: NASCAR Series qualifying … FS1

1 p.m.: NASCAR XFINITY Series, Production Alliance Group 300 … FS1

2 p.m.: Monster Energy AMA Supercross … NBC Sports

Baseball, MLB spring training

10 a.m.: Washington vs. St. Louis … MLB

Noon: Kansas City vs. Seattle … Root

1 p.m.: Arizona vs. L.A. Dodgers … MLB

5 p.m.: N.Y. Yankees at Boston … MLB

Basketball, college men

9 a.m.: Army at Colgate … CBS Sports

9 a.m.: Texas at (22) Texas Tech … ESPN

9 a.m.: Texas A&M at LSU … ESPN2

9 a.m.: Providence at (12) Villanova … Fox 28

10:30 a.m.: (1) Kansas at Kansas State … CBS

11 a.m.: Loyola Chicago at Bradley … CBS Sports

11 a.m.: (2) Baylor at TCU … ESPN

11 a.m.: Florida at Tennessee … ESPN2

11 a.m.: Connecticut at East Carolina … ESPNU

11:30 a.m.: (13) Seton Hall at Marquette … Fox 28

12:45 p.m.: (15) Auburn at (8) Kentucky … CBS

1 p.m.: George Washington at VCU … CBS Sports

1 p.m.: North Carolina at Syracuse … ESPN

1 p.m.: Oklahoma at (20) West Virginia … ESPN2

1 p.m.: Iowa State at Oklahoma State … ESPNU

3 p.m.: (17) BYU at Pepperdine … CBS Sports

3 p.m.: (7) Duke at Virginia … ESPN

3 p.m.: Northern Iowa at Drake … ESPN2

3 p.m.: Central Florida at Tulsa … ESPNU

3 p.m.: Utah at California … Pac-12

3:30 p.m.: DePaul at Butler … FS1

5 p.m.: Memphis at Tulane … CBS Sports

5 p.m: (24) Michigan State at (9) Maryland … ESPN

5 p.m.: (5) San Diego State at Nevada … ESPN2

5 p.m.: Arizona State at USC … ESPNU

7 p.m.: Utah State at New Mexico … CBS Sports

7 p.m.: Arizona at UCLA … ESPN

7 p.m.: Saint Mary’s at (3) Gonzaga … ESPN2

Basketball, NBA

5:30 p.m.: Houston at Boston … ABC

Bowling

5:30 p.m.: PBA, Indianapolis Open … FS1

Football, XFL

11 a.m: Los Angeles at New York … ABC

2 p.m.: Seattle at St. Louis … Fox 28

Golf

6 a.m.: European PGA Tour, Oman Open … Golf

10 a.m.: PGA Tour, Honda Classic … Golf

Noon: PGA Tour, Honda Classic … NBC

1:30 p.m.: PGA Champions Tour, Cologuard Classic … Golf

Midnight: European PGA Tour, Oman Open … Golf

Gymnastics, college

9:30 a.m.: Denver at Oklahoma … ESPNU

1 p.m.: UCLA at Oregon State … Pac-12

Hockey, college

5 p.m.: Minnesota-Duluth at Colorado College … Root

Hockey, NHL

10 a.m.: Boston at N.Y. Islanders … NHL

4 p.m.: Vancouver at Toronto … NHL

Hockey, WHL

7 p.m.: Tri-City at Spokane … SWX

Horse racing

10 a.m.: Saudi Cup … FS1

Marathon

9 a.m.: U.S. Olympic Trials … NBC

Rodeo

9:30 a.m.: WRCA, Royal City Roundup … CBS

Skiing

10 p.m.: FIS Alpine World Cup … NBC Sports

11 p.m.: FIS Cross-Country World Cup … NBC Sports

Soccer

4:25 a.m.: Crystal Palace at Brighton … NBC Sports

6:30 a.m.: Bayern Munich at TSG 1899 … FS1

6:55 a.m.: tba … NBC sports

9:25 a.m.: Liverpool at Watford … NBC Sports

6:30 p.m.: Atlanta at Nashville … Fox 28

Swimming and diving, college

6:30 p.m.: Pac-12 Championship … Pac-12

Saturday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

Noon: Kansas City vs. Seattle … 920-AM

Basketball, college men

6 p.m.: Eastern Washington at Northern Colorado … 700-AM

6 p.m.: Idaho at Southern Utah … 92.5-FM

7 p.m.: Saint Mary’s at Gonzaga … 103.5-FM

Basketball, college women

2 p.m.: (11) Gonzaga at Portland … 790-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Tri-City at Spokane … 94.1-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

12:30 p.m.: NASCAR Series, Auto Club 400 … Fox 28

Basketball, college men

9 a.m.: South Florida at Temple … CBS Sports

9 a.m.: Michigan at Ohio State … ESPNU

9 a.m.: (10) Creighton at St. John’s … FS1

10 a.m.: Cincinnati at (25) Houston … ESPN

11 a.m.: Xavier at Georgetown … CBS

11 a.m.: Western Kentucky at North Texas … CBS Sports

11 a.m.: St. Louis at Rhode Island … ESPNU

1 p.m.: (19) Michigan at (23) Ohio State … CBS

1 p.m.: Towson at Northeastern … CBS Sports

1 p.m.: Wichita State at SMU … ESPNU

3 p.m.: (21) Colorado at Stanford … ESPNU

Basketball, college women

9 a.m.: (12) Texas A&M at (1) South Carolina … ESPN2

11 a.m.: NC State at Virginia … Root

11 a.m.: Duke at North Carolina … ESPN2

Noon: Washington at Oregon … Pac-12

1 p.m.: Boston College at Syracuse … Root

1 p.m.: (7) Maryland at Minnesota … ESPN2

Basketball, NBA

5 p.m.: L.A. Lakers at New Orleans … ESPN

Bobsledding/skeleton

10:30 p.m.: IBSF World Championships … NBC Sports

Football, XFL

1 p.m.: Houston at Dallas … FS1

Golf

10 a.m.: PGA Tour, Honda Classic … Golf

Noon: PGA Tour, Honda Classic … NBC

1:30 p.m.: PGA Champions Tour, Cologuard Classic … Golf

Gymnastics, college

2 p.m.: Utah at Washington … Pac-12

Hockey, NHL

9 a.m.: Philadelphia at N.Y. Rangers … NBC

5 p.m.: Washington at Minnesota … NBC Sports

7:30 p.m.: Los Angeles at Vegas … NBC Sports

Rodeo

9:30 a.m.: WRCA, Royal City Roundup … CBS

Rugby

3 p.m.: United New York at Houston … CBS Sports

Soccer

4:20 a.m.: VfL Wolfsburg at Union Berlin … FS1

5:55 a.m.: TBA … NBC Sports

6:30 a.m.: Bayer Leverkusen at RB Leipzig … FS1

Noon: Chicago at Seattle … ESPN

2:30 p.m.: Inter Miami CF at LA FC … ESPN

4:30 p.m.: Minnesota at Portland … FS1

Sunday’s Radio Highlights

Baseball, MLB spring training

Noon: Chicago Cubs vs. Seattle … 920-AM

Basketball, NBA

12:30 p.m.: Philadelphia at L.A. Clippers … 700-AM

All events are subject to change.