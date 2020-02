On the air

Friday’s TV Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Harvard at Yale … ESPNU

4 p.m.: Davidson at VCU … ESPN2

4 p.m.: Kent St. at Northern Illinois … CBS Sports

4 p.m.: Niagara at Manhattan … ESPNU

5 p.m.: (9) Maryland at (20) Illinois … FS1

6 p.m.: South Alabama at Troy … ESPN2

6 p.m.: Central Michigan at Buffalo … ESPNU

Basketball, college women

6 p.m.: (12) Arizona at (3) Oregon … Pac-12

8 p.m.: (10) UCLA at (6) Stanford … Pac-12

Basketball, NBA

5 p.m.: Toronto at Indiana … ESPN

7:30 p.m.: Portland at Utah … ESPN and Root (Comcast only)

Figure Skating

2:30 p.m.: Four Continents Championship … NBC Sports

4:30 p.m.: Four Continents Championship … NBC Sports

8 p.m.: Four Continents Championship … NBC Sports

Hockey, college men

6:30 p.m.: St. Cloud St. at Colorado College … CBS Sports

Hockey, NHL

5;30 p.m.: Minnesota at Dallas … NHL

Golf

Noon: PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am …. Golf

6:30 p.m.: European Tour/LPGA Tour, ISPS Handa Vic Open … Golf

Miscellany

10:30 p.m.: SWX Tonight … SWX

Softball, college

9 a.m.: Northwestern at Utah … Pac-12

11:30 a.m.: Kansas at Arizona … Pac-12

2:30 p.m.: Portland St. at Arizona St. … Pac-12

Skiing/Snowboarding

6:30 p.m.: FIS World Freestyle Championships … NBC Sports

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

8 p.m.: Whitworth at Lewis & Clark … 1230-AM

Basketball, college women

6 p.m.: Whitworth at Lewis & Clark … 1230-AM

Sports Talk

3 p.m.: Patchin and Lukens … 700-AM

Saturday’s TV Highlights

Auto Racing

1:30 p.m.: ARCA Series … FS1

4 p.m.: NHRA, Saturday Nitro Ponoma … FS1

7 p.m.: Monster Energy Supercross … NBC Sports

Basketball, college men

9 a.m.: Rhode Island at George Washington … CBS Sports

9 a.m.: (18) LSU at (11) Auburn … ESPN

9 a.m.: (3) Kansas at TCU … ESPN2

9 a.m.: SMU at Temple … ESPNU

9 a.m.: (16) Michigan St. at Michigan … Fox 28

9 a.m.: Boston College at Virginia Tech … Root

10 a.m.: (15) Kentucky at Tennessee … CBS

11 a.m.: St. Louis at (6) Dayton … CBS Sports

11 a.m.: Purdue at Indiana … ESPN

11 a.m.: Florida at Mississippi … ESPN2

11 a.m.: (13) West Virginia at Oklahoma … ESPNU

11 a.m.: Georgia Tech at Pittsburgh … Root

11:30 a.m.: (12) Seton Hall at (10) Villanova … Fox 28

Noon: St. Bonaventure at Duquesne … NBC Sports

1 p.m.: South Florida at Memphis … CBS Sports

1 p.m.: Virginia at (5) Louisville … ESPN

1 p.m.: Texas Tech at Texas … ESPN2

1 p.m.: Princeton at Columbia … ESPNU

2 p.m.: St. Joseph’s at La Salle … NBC Sports

2 p.m.: Montana St. at Eastern Washington … SWX

3 p.m.: St. John’s at (21) Creighton … CBS Sports

3 p.m.: (7) Duke at North Carolina … ESPN

3 p.m.: Oklahoma St. at (1) Baylor … ESPN2

3 p.m.: East Carolina at Tulane … ESPNU

3 p.m.: Stanford at (24) Colorado … Pac-12

4 p.m.: San Jose St. at Nevada … Root

5 p.m.: (4) San Diego St. at Air Force … CBS Sports

5 p.m.: Kansas St. at Iowa St. … ESPN2

5 p.m.: Fresno St. at UNLV … ESPNU

5 p.m.: Providence at Xavier … FS1

5 p.m.: California at Utah … Pac-12

7 p.m.: Boise St. at Utah St. … CBS Sports

7 p.m.: (2) Gonzaga at Saint Mary’s … ESPN

7 p.m.: UCLA at (23) Arizona … ESPN2

7 p.m.: CS-Irvine at CS-Santa Barbara … ESPNU

7 p.m.: USC at Arizona St. … FS1

7:30 p.m.: (14) Oregon at Oregon St. … Pac-12

Basketball, NBA

5:30 p.m.: L.A. Lakers at Golden State … ABC

Boxing

6 p.m.: WBC featherweight title: Russell Jr. vs. Nyambayar … Showtime

Football, XFL

11 a.m.: Seattle at DC … ABC

2 p.m.: Los Angeles at Houston … Fox 28

Figure Skating

4 p.m.: Four Continents Championship … NBC Sports

Golf

10 a.m.: PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am … Golf

Noon: PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am … CBS

5:30 p.m: European Tour/LPGA Tour, ISPS Handa Vic Open … Golf

Gymnastics, college women

12:30 p.m.: Utah at California … Pac-12

Hockey, NHL

11 a.m.: Ottawa at Winnipeg … NHL

4 p.m.: Toronto at Montreal … NHL

7 p.m.: Carolina at Vegas … Root (Idaho Comcast only)

Hockey, WHL

7 p.m.: Tri-City at Spokane … SWX

Mixed Martial Arts

5 p.m.: Jones vs. Reyes … ESPN

Rugby

7 a.m.: Ireland vs. Wales … NBC Sports

9 a.m.: MLR, TBA … ESPNEWS

9 a.m.: Scotland vs. England … NBC Sports

Skiing

11 a.m.: FIS Freestyle World Cup … NBC Sports

Noon: FIS Freestyle World Cup … NBC

Soccer

4:25 a.m.: Crystal Palace at Everton … NBC Sports

6:30 a.m.: Fortuna Dusseldorf at VfL Wolfsburg … FS1

9:30 a.m.: Watford at Brighton … NBC

Softball, college

8 a.m.: Arizona at Portland St. … Pac-12

10:30 a.m.: Western Michigan at Arizona … Pac-12

Track and Field

1 p.m.: U.S. Track and Field … NBC

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Montana St. at Eastern Washington … 700-AM

6 p.m.: Montana at Idaho … 700-AM

6 p.m.: Whitworth at Willamette … 1230-AM

7 p.m.: Gonzaga at Saint Mary’s … 103.5-FM

Basketball, college women

4 p.m.: Whitworth at Willamette … 1230-AM

2 p.m.: (11) Gonzaga at Saint Mary’s … 790-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Tri-City at Spokane … 94.1-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto Racing

9 a.m.: NASCAR Sprint Cup qualifying … Fox 28

Noon: NASCAR Spring Cup, Busch Clash … FS1

2 p.m.: NHRA, Lucas Oil Winternationals … FS1

Basketball, college men

9 a.m.: Cincinnati at Connecticut … CBS Sports

9 a.m.: (19) Butler at Marquette … FS1

10 a.m.: Ohio St. at Wisconsin … CBS

11 a.m.: Evansville at Bradley … CBS Sports

11:30 a.m.: George Mason at Massachusetts … NBC Sports

Noon: Wichita St. at (25) Houston … ESPN

1 p.m.: Valparaiso at Loyola of Chicago … ESPNU

3 p.m.: Washington at Washington St. … ESPNU

Basketball, college women

9 a.m.: Temple at Florida St. … ESPNU

9 a.m.: Boston College at Clemson … Root

10 a.m.: (16) Mississippi St. at (8) Texas A&M … ESPN

11 a.m.: Texas Tech at Texas … ESPNU

11 a.m.: Virginia Tech at North Carolina … Root

11 a.m.: (5) Louisville at Syracuse … ESPN2

1 p.m.: (15) Kentucky at (25) Arkansas … ESPN2

Noon: Arizona at Oregon St. … Pac-12

2 p.m.: Arizona St. at Oregon … Pac-12

Basketball, NBA

12:30 p.m.: Boston at Oklahoma City … NBA

4 p.m.: Utah at Houston … NBA and Root (Comcast only)

Bowling

2 p.m.: PBA, Tournament of Champions … Fox 28

Figure Skating

1 p.m.: Four Continents Championship … NBC

8 p.m.: Four Continents Championship … NBC Sports

Football, XFL

11 a.m.: Tampa Bay at New York … Fox 28

2 p.m.: St. Louis at Dallas … ESPN

Golf

10 a.m.: PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am … Golf

Noon: PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am … CBS

Gymanstics, college

2 p.m.: Arizona at UCLA … Pac-12

Hockey, NHL

9:30 a.m.: Boston at Detroit … NBC

4:30 p.m.: Colorado at Minnesota … NBC Sports

Rodeo

9 a.m.: PBR, Iron Cowboy … CBS

Rugby

1:30 p.m.: France vs. Italy … NBC Sports

2 p.m.: Seattle at San Diego … CBS Sports

Skiing

Noon: FIS World Cup … NBC

10 p.m.: FIS World Cup … NBC

Soccer

6 a.m.: Bournemouth at Sheffield United … NBC Sports

6:30 a.m.: Cologne at Borussia Monchengladbach … FS1

8:30 a.m.: West Ham at Manchester City … NBC Sports

Softball, college

8 a.m.: Kansas at Utah … Pac-12

4 p.m.: Arizona vs. Tennessee … Pac-12

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Washington at Washington St. … 920-AM

Hockey, WHL

5 p.m.: Everett at Spokane … 103.5-FM

