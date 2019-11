On the air

Friday’s TV Highlights

Basketball, college men

8:30 a.m.: (6) North Carolina vs. (11) Oregon … ESPN

8:30 a.m.: (5) Maryland vs. Harvard … ESPN2

11 a.m.: Battle 4 Atlantis: (8) Gonzaga vs. Michigan … ESPN

11 a.m.: Long Beach State vs. Wake Forest … ESPN2

11 a.m.: Temple vs. Texas A&M … ESPNEWS

1:30 p.m.: USC vs. Marquette … ESPN2

1:30 p.m.: Providence vs. Charleston … ESPNU

4 p.m.: Penn State at Syracuse … ESPN2

4 p.m.: Fairfield vs. Davidson … ESPNEWS

4 p.m.: Seton Hall vs. Iowa State … ESPNU

4 p.m.: Florida St. vs. (17) Tennessee … CBS Sports

5 p.m.: Iowa vs. San Diego State … FS1

6 p.m.: UC Davis at Utah … Pac-12

6 p.m.: UCF vs. Pepperdine … ESPNEWS

6:30 p.m.: (20) VCU vs. Purdue … CBS Sports

6:30 p.m.: Ole Miss vs. Oklahoma State … ESPN2

6:30 p.m.: Southern Miss vs. Alabama … ESPNU

7:30 p.m.: Texas Tech vs. Creighton … FS1

8:30 p.m.: Penn vs. Arizona … ESPN2

8:30 p.m.: (15) Utah St. at St. Mary’s … ESPNU

Basketball, NBA

5 p.m.: New Orleans at Oklahoma City … NBA

5 p.m.: Utah at Memphis … Root

7:30 p.m.: Washington at L.A. Lakers … NBA

Football, college

9 a.m.: (23) Virginia Tech at Virginia … ABC

9 a.m.: Miami (OH) at Ball St. … CBS Sports

9 a.m.: Toledo at Central Michigan … ESPNU

9 a.m.: Texas Tech at Texas … Fox 28

11:30 a.m.: Missouri at Arkansas … CBS

12:30 p.m.: (18) Cincinnati at (17) Memphis … ABC

12:30 p.m.: (20) Boise St. at Colorado St. … CBS Sports

1 p.m.: Washington St. at Washington … Fox 28

1:15 p.m.: West Virginia at TCU … ESPN

5 p.m.: South Florida at UCF … ESPN

Golf

8:30 p.m.: EPGA Tour, The Hong Kong Open … Golf

1:30 a.m. (Saturday): EPGA Tour, The Hong Kong Open … Golf

Hockey, NHL

10 a.m.: N.Y. Rangers at Boston … NBC

Miscellany

10:30 p.m.: SWX Tonight … SWX

Volleyball, college

3 p.m.: California at Stanford … Pac-12

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

11 a.m.: Gonzaga vs. Michigan … 103.5-FM

Basketball, college women

10:30 a.m.: Dayton vs. Gonzaga … 94.1-FM

Football, college

1 p.m.: Washington St. at Washington … 920-AM and 107.1-FM

Hockey, WHL

7 p.m.: Vancouver at Spokane … 103.5-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto Racing

4:55 a.m.: Formula One Racing, Abu Dhabi Grand Prix qualifying … ESPN2

Basketball, college men

9 a.m.: Lipscomb at Xavier … Root

11:30 a.m.: Boston College at Richmond … NBC sports

4 p.m.: Emerald Coast Classic championship … CBS Sports

6 p.m.: Sacramento St. at (21) Colorado … Pac-12

Basketball, NBA

4 p.m.: Indiana at Philadelphia … NBA

Cross Country Skiing

7 p.m.: FIS World Cup … NBC Sports

Football, college

9 a.m.: (4) Georgia at Georgia Tech … ABC

9 a.m.: Florida International at Marshall … CBS Sports

9 a.m.: (3) Clemson at South Carolina … ESPN

9 a.m.: Indiana at Purdue … ESPN2

9 a.m.: Tulsa at East Carolina … ESPNU

9 a.m.: (2) Ohio St. at (10) Michigan … Fox 28

9 a.m.: Northwestern at Illinois … FS1

Noon: UNLV at Nevada … Root

12:30 p.m.: (5) Alabama at (16) Auburn … CBS

12:30 p.m.: (13) Wisconsin at (9) Minnesota … ABC

12:30 p.m.: (11) Baylor at Kansas … ESPN

12:30 p.m.: Miami at Duke … ESPN2

12:30 p.m.: Maryland at Michigan St. … FS1

12:30 p.m.: Connecticut at Temple … CBS Sports

12:30 p.m.: Southern Mississippi at Florida Atlantic … NFL

1 p.m.: (15) Notre Dame at Stanford … Fox 28

1 p.m.: Oregon St. at (14) Oregon … Pac-12

1 p.m.: Tulane at SMU … ESPNU

2 p.m.: Southern vs. Grambling St. … NBC Sports

4 p.m.: Texas A&M at (1) LSU … ESPN

4 p.m.: (24) Navy at Houston … ESPN2

4 p.m.: UL Monroe at Louisiana … ESPNU

4 p.m.: Iowa St. at Kansas St. … FS1

4:30 p.m.: Colorado at (6) Utah … ABC

5 p.m.: (7) Oklahoma at (21) Oklahoma St. … Fox 28

6 p.m.: BYU at San Diego St. … CBS Sports

7 p.m.: Arizona at Arizona St. … ESPN

7:30 p.m.: Frenso St. at San Jose St. … ESPN2

7:30 p.m.: California at UCLA … FS1

9:30 p.m.: Army at Hawaii … CBS Sports

Golf

8:30 p.m.: EPGA Tour, The Hong Kong Open … Golf

1:30 a.m. (Sunday): EPGA Tour, The Alfred Dunhill Championship … Golf

Luge

11:30 p.m.: FIL World Cup … NBC

Skiing

9:30 p.m.: Alpine World Cup … NBC Sports

12:30 p.m.: Alpine World Cup … NBC

6 p.m.: Alpine World Cup … NBC Sports

Soccer

4:25 a.m.: Manchester City at Newcastle United … NBC Sports

9:30 a.m.: Watford at Southampton … NBC

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

2 p.m.: Whitworth at Carroll … 1230-AM

7 p.m.: Idaho at Seattle … 700-AM

Basketball, college women

11 a.m./5 p.m.: Gonzaga vs. Auburn/Middle Tennessee … 94.1-FM

Football, college

8 a.m.: Clemson at South Carolina … 700-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Victoria at Spokane … 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto Racing

5:05 a.m.: Formula One Racing, The Abu Dhabi Grand Prix … ESPN2

6 p.m.: NASCAR XFINITY Series Awards … NBC Sports

Basketball, college men

7:30 a.m.: Orlando Invitational seventh-place game … ESPNU

10 a.m.: Orlando Invitational championship … ESPNU

Noon: Montana at New Mexico … Root

1 p.m.: UNC-Wilmington at Stanford … Pac-12

3 p.m.: Portland St. at Oregon St. … Pac-12

3:30 p.m.: La Salle at Villanova … FS1

5 p.m.: San Jose St. at UCLA … Pac-12

6 p.m.: Wooden Legacy championship … ESPN

Basketball, NBA

3 p.m.: Utah at Toronto … Root (Comcast only)

Football, NFL

10 a.m.: Cleveland at Pittsburgh … CBS

10 a.m.: San Francisco at Baltimore … Fox 28

1 p.m.: Oakland at Kansas City … CBS

5:20 p.m.: New England at Houston … NBC

Luge

2:30 p.m.: FIL World Cup … NBC Sports

Rugby

11:30 p.m.: Harlequisns vs. Gloucester … NBC Sports

Skiing

9:30 a.m.: Alpine World Cup … NBC

11 a.m.: Alpine World Cup … NBC

4:30 p.m.: Alpine World Cup … NBC

Soccer

5:55 a.m.: Arsenal at Norwich City … NBC Sports

6:30 a.m.: SC Freiburg at Borussia Monchengladbach … FS1

8:25 a.m.: Aston Villa at Manchester United … NBC Sports

8:55 a.m.: Bologna at Napoli … ESPNEWS

9 a.m.: Werder Bremen at VfL Wolfsburg … FS1

Volleyball, college

5:30 p.m.: NCAA Selection special … ESPNU

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college women

TBD: Gonzaga vs. TBD … 94.1-FM

All events are subject to change.