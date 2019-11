On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

1:30 p.m.: NASCAR Truck Series qualifying … FS1

2:30 p.m.: NHRA, Friday Nitro Pomona … FS1

5 p.m.: NASCAR Truck Series, Ford EcoBoost 200 … FS1

Basketball, college men

4 p.m.: Western Carolina at Florida State … Root

4 p.m.: West Virginia at Pittsburgh … ESPNU

4:30 p.m.: Alabama at Rhode Island … NBC Sports

6 p.m.: BYU at Houston … ESPNU

6 p.m.: (8) Gonzaga at Texas A&M … SEC Network (638 on Comcast/404 on Dish/611 on DirecTV)

6 p.m.: Minnesota at Utah … Pac-12

8 p.m.: UNLV at UCLA … Pac-12

Basketball, NBA

5 p.m.: Utah at Memphis … ESPN and Root (Comcast only)

7:30 p.m.: Boston at Golden State … ESPN

Boxing

7:30 p.m.: ShowBox, The New Generation … Showtime

Football, college

4 p.m.: Louisiana Tech at Marshall … CBS Sports

6:30 p.m.: Fresno State at San Diego State … ESPN2

Golf

10 a.m.: PGA Tour, Mayakoba Classic … Golf

11:30 p.m.: EPGA Tour, Nedbank Golf Challenge … Golf

Miscellany

10:30 p.m.: SWX Tonight … SWX

Soccer

4 p.m.: CONCACAF Nations League, U.S. vs. Canada … ESPN2

Volleyball, college

6 p.m.: Utah at Washington State … Pac-12 Washington

8 p.m.: Colorado at Washington … Pac-12 Washington

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

3 p.m.: Idaho at VMI … 700-AM

6 p.m.: Gonzaga at Texas A&M … 103.5-FM

Basketball, college women

7 p.m.: Carroll (Montana) at Whitworth … 1230-AM

Football, high school playoff

7 p.m.: Mt. Spokane vs. Peninsula … 700-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Spokane at Portland … 94.1-FM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: Xfinity Series qualifying … NBC Sports

9:55 a.m.: F1, Brazilian Grand Prix qualifying … ESPNU

11 a.m.: NASCAR Series qualifying … NBC Sports

12:30 p.m.: Xfinity Series, Ford EcoBoost 300 … NBC Sports

Basketball, college men

10 a.m.: Cornell at DePaul … Root

7 p.m.: San Diego at (25) Colorado … Pac-12

8 p.m.: USC at Nevada (Reno) … CBS Sports

Basketball, NBA

3 p.m.: Brooklyn at Chicago … NBA

Football, college

9 a.m.: (24) Indiana at (9) Penn State … ABC

9 a.m.: (11) Florida at Missouri … CBS

9 a.m.: Virginia Military at Army … CBS Sports

9 a.m.: (4) Alabama at Mississippi State … ESPN

9 a.m.: TCU at Texas Tech … ESPN2

9 a.m.: Tulane at Temple … ESPNU

9 a.m.: Michigan State at (14) Michigan … Fox 28

9 a.m.: Kansas at (25) Oklahoma State … FS1

11:30 a.m.: (21) Navy at (16) Notre Dame … NBC

Noon: Weber State at Montana … Root

12:30 p.m.: Wake Forest at (3) Clemson … ABC

12:30 p.m.: (5) Georgia at (13) Auburn … CBS

12:30 p.m.: Central Michigan at Ball State … CBS Sports

12:30 p.m.: West Virginia at Kansas State … ESPN

12:30 p.m.: (18) Memphis at Houston … ESPN2

12:30 p.m.: (22) Texas at Iowa State … FS1

1 p.m.: Wyoming at Utah State … ESPNU

1 p.m.: (7) Minnesota at (23) Iowa … Fox 28

1:30 p.m.: Stanford at Washington State … Pac-12/Pac-12 Wash.

2 p.m.: Sacramento State at Idaho … SWX

4 p.m.: (17) Cincinnati at South Florida … CBS Sports

4 p.m.: (1) LSU at Mississippi … ESPN

4 p.m.: Air Force at Colorado State … ESPN2

4:30 p.m.: Arizona State at Oregon State … FS1

4:30 p.m.: (10) Oklahoma at (12) Baylor … ABC

4:30 p.m.: Appalachian State at Georgia State … ESPNU

5 p.m.: UCLA at (8) Utah … Fox 28

6 p.m.: Montana State at UC Davis … SWX

7:15 p.m.: New Mexico at (19) Boise State … ESPN2

7:30 p.m.: Arizona at (6) Oregon … ESPN

7:30 p.m.: Bethune-Cookman at North Carolina A&T … ESPNU

8 p.m.: USC at California … FS1

Golf

11 a.m.: PGA Tour, Mayakoba Classic … Golf

11 p.m.: EPGA Tour, Nedbank Golf Challenge … Golf

Tennis

6 a.m.: ATP, Nitto Finals, semifinals … ESPNEWS

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

7 p.m.: St. Thomas (Minnesota) at Whitworth … 1230-AM

Basketball, college women

4:30 p.m.: Concordia (Texas) at Whitworth … 1230-AM

Football, college

1 p.m.: Whitworth at Pacific … 1230-AM

1:30 p.m.: Washington State at Stanford … 920-AM

2 p.m.: Sacramento State at Idaho … 92.5-FM

5 p.m.: Eastern Washington at Cal Poly … 700-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Spokane at Tri-City … 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

9:05 a.m.: F1, Brazilian Grand Prix … ESPNU

Noon: NASCAR Series, Ford EcoBoost 400 … NBC

1 p.m.: NHRA, Auto Club NHRA Finals … FS1

Basketball, college men

10 a.m.: Marquette at Wisconsin … FS1

11 a.m.: New Mexico State at (19) Arizona … Pac-12

Noon: (15) Florida at Connecticut … ESPN

1 p.m.: Idaho State at Washington State … Pac-12/Pac-12 Wash.

1 p.m.: (12) Seton Hall at Saint Louis … ESPNU

3 p.m.: Wake Forest at Charlotte … ESPNU

3 p.m.: Rider at Arizona State … Pac-12

4:30 p.m.: Georgia State at Georgetown … FS1

5 p.m.: Texas Arlington at (14) Oregon … Pac-12

Basketball, college women

Noon: Florida at Connecticut … ESPN

Figure skating

9 a.m.: ISU Grand Prix, Rostelcom Cup … NBC

Football, NFL

10 a.m.: Houston at Baltimore … CBS

1 p.m.: Arizona at San Francisco … Fox 28

1:25 p.m.: New England at Philadelphia … CBS

5:20 p.m.: Chicago at L.A. Rams … NBC

Golf

11 a.m.: PGA Tour, Mayakoba Cup … Golf

Hockey, NHL

4 p.m.: Calgary at Vegas … Root (Comcast only)

Rugby

5 a.m.: The Heineken Cup … NBC Sports

Soccer

4:30 p.m.: USL Playoff, final … ESPN2

Soccer, college men

9 a.m.: ACC Championship … ESPNU

Tennis

10 a.m.: ATP, Nitto Finals, singles final … ESPN2

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college men

11:30 a.m.: Idaho at Arkansas State … 700-AM

1 p.m.: Idaho State at Washington State … 700-AM

Basketball, college women

2 p.m.: Gonzaga at Stanford … 790-AM

Hockey, WHL

4 p.m.: Spokane at Everett … 103.5-FM

All events are subject to change.