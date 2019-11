On the air

Friday’s TV Highlights

Auto racing

2 p.m.: NASCAR Truck Series qualifying … FS1

5:30 p.m.: NASCAR Truck Series, Lucas Oil 150 … FS1

Basketball, college men

3 p.m.: (24) Auburn vs. Davidson … CBS Sports

4 p.m.: Illinois (Chicago) at (14) Memphis … ESPNU

4 p.m.: Florida Atlantic at Miami … Root

5:30 p.m.: East Carolina at Navy … CBS Sports

6 p.m.: North Carolina (Greensboro) at (3) Kansas … ESPNU

6 p.m.: Mississippi Valley State at Utah … Pac-12

6:30 p.m.: (16) Baylor vs. Washington … ESPN

7:30 p.m.: Arizona State vs. Colorado … ESPN2

8 p.m.: Portland at USC … Pac-12

9 p.m.: Coast Guard at Alaska (Anchorage) … ESPNU

Basketball, NBA

4 p.m.: Cleveland at Washington … ESPN

6 p.m.: Milwaukee at Utah … Root (Comcast only)

7:30 p.m.: Miami at L.A. Lakers … NBA

Football, college

4 p.m.: Central Florida at Tulsa … ESPN2

7:30 p.m.: Washington at Oregon State … FS1

Golf

Noon: Champions Tour, Charles Schwab Cup Championship … Golf

7:30 p.m.: LPGA Tour, TOTO Japan Classic … Golf

1 a.m. (Saturday): EPGA Tour, Turkish Airlines Open … Golf

Hockey, college men

5 p.m.: Ohio State at Notre Dame … NBC Sports

Hockey, NHL

11 a.m.: Tampa Bay vs. Buffalo … NBC Sports

Miscellany

10:30 p.m.: SWX Tonight … SWX

Rodeo

8 p.m.: PBR World Finals … CBS Sports

Soccer, college women

7 p.m.: Washington State at Washington … Pac-12 Washington

Swimming

7:30 p.m.: TYR, Pro Swim Series … NBC Sports

Friday’s Radio Highlights

Basketball, college men

7 p.m.: Claremont M-S at Whitworth … 1230-AM

Football, college

7:30 p.m.: Washington at Oregon State … 107.1-FM

Football, high school playoffs

6 p.m.: Mt. Spokane vs. Kamiakin … 700-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Everett at Spokane … 103.5-FM

Sports talk

3 p.m.: Patchin and Lukens … 700-AM

Saturday’s TV Highlights

Auto racing

9:30 a.m.: NASCAR Xfinity Series qualifying … NBC Sports

11 a.m.: NASCAR Monster Energy Cup Series qualifying … NBC Sports

12:30 p.m.: NASCAR Xfinity Series, Desert Diamond Casino West Valley 200 … NBC

Basketball, college men

9 a.m.: Central Arkansas at Georgia … Root

1 p.m.: Iona at La Salle … NBC Sports

4 p.m.: Texas at (23) Purdue … FS1

5 p.m.: Arkansas-Pine Bluff at (8) Gonzaga … KHQ

6 p.m.: Rhode Island at (7) Maryland … FS1

7 p.m.: Eastern Washington at Seattle … Root

8 p.m.: Boise State at (15) Oregon … Pac-12

Football, college

9 a.m.: (5) Penn State at (13) Minnesota … ABC

9 a.m.: Massachusetts at Army … CBS Sports

9 a.m.: Vanderbilt at (10) Florida … ESPN

9 a.m.: Texas Tech at West Virginia … ESPN2

9 a.m.: East Carolina at (23) SMU … ESPNU

9 a.m.: Maryland at (3) Ohio State … Fox 28

9 a.m.: (11) Baylor at TCU … FS1

Noon: Stanford at Colorado … Pac-12

Noon: Idaho at Montana … Root

12:30 p.m.: USC at Arizona St. … ABC

12:30 p.m.: (1) LSU at (2) Alabama … CBS

12:30 p.m.: Connecticut at (17) Cincinnati … CBS Sports

12:30 p.m.: (20) Kansas State at Texas … ESPN

12:30 p.m.: Louisville at Miami …. ESPN2

12:30 p.m.: Illinois at Michigan State … FS1

12:30 p.m.: UAB at Southern Mississippi … NFL

12:30 p.m.: Linfield at Whitworth … SWX

1 p.m.: (18) Iowa at (16) Wisconsin … Fox 28

4 p.m.: Washington State at California … Pac-12/Pac-12 Wash.

4 p.m.: Utah State at Fresno State … CBS Sports

4 p.m.: Missouri at (6) Georgia … ESPN

4 p.m.: Appalachian State at South Carolina … ESPN2

4:30 p.m.: Liberty at BYU … ESPNU

4:30 p.m.: (4) Clemson at NC State … ABC

4:30 p.m.: Montana State at Northern Colorado … SWX

5 p.m.: Iowa State at (9) Oklahoma … Fox 28

7:15 p.m.: Wyoming at (21) Boise State … ESPN2

7:30 p.m.: Nevada at (24) San Diego State … ESPN

7:30 p.m.: Alcorn State at Grambling State … ESPNU

Golf

12:30 p.m.: Champions Tour, Turkish Airlines Open … Golf

6:30 p.m.: LPGA Tour, TOTO Japan Classic … Golf

12:30 a.m. (Sunday): EPGA Tour, Turkish Airlines Open … Golf

Soccer

4:25 a.m.: Crystal Palace at Chelsea … NBC Sports

6:30 a.m.: RB Leipzig at Hertha Berlin … FS1

6:55 a.m.: tba … NBC Sports

9:30 a.m.: Arsenal at Leicester City … NBC

Swimming

3 p.m.: TYR, Pro Swim Series … NBC Sports

Saturday’s Radio Highlights

Basketball, college men

5 p.m.: Arkansas-Pine Bluff at (8) Gonzaga … 103.5-FM

7 p.m.: Eastern Washington at Seattle … 700-AM

8 p.m.: Trinity (Texas) at Whitworth … 1230-AM

Football, college

Noon: Idaho at Montana … 92.5-FM

12:30 p.m.: Linfield at Whitworth … 1230-AM

1:30 p.m.: Eastern Washington at Idaho State … 700-AM

4 p.m.: Washington State at California … 920-AM

Hockey, WHL

7 p.m.: Kelowna at Spokane … 103.5-FM

Sports talk

8 a.m.: On the Goal Line … 103.5-FM

Sunday’s TV Highlights

Auto racing

11:30 a.m.: NASCAR Monster Energy Cup series, The Can-Am 500 … NBC

Basketball, college men

9 a.m.: Boston College at South Florida … CBS Sports

10 a.m.: Florida State at (6) Florida … ESPN

11 a.m.: Youngstown State at Louisville … Root

1 p.m.: Massachusetts (Lowell) at (18) Ohio State … ESPNU

3 p.m.: James Madison at (11) Virginia … ESPNU

4 p.m.: UC Santa Barbara at UCLA … Pac-12

6 p.m.: Illinois at (21) Arizona … Pac-12

Basketball, college women

Noon: South Carolina at Maryland … ESPN

Football, CFL playoffs

10 a.m.: Edmonton at Montreal … ESPN2

1:30 p.m.: tba … ESPN2

Football, NFL

10 a.m.: Kansas City at Tennessee … CBS

10 a.m.: Atlanta at New Orleans …. Fox 28

1:25 p.m.: L.A. Rams at Pittsburgh … Fox 28

5:20 p.m.: Minnesota at Dallas … NBC

Golf

Noon: Champions Tour, Charles Schwab Cup Championship … Golf

Hockey, NHL

2 p.m.: Vegas at Detroit … Root (Comcast only)

Soccer

4:20 a.m.: Werder Breman at Borussia Monchengladbach … FS1

5:55 a.m.: Brighton at Manchester United … NBC Sports

6:30 a.m.: Bayer Leverkusen at VfL Wolfsburg … FS1

8:25 a.m.: Manchester City at Liverpool … NBC Sports

8:55 a.m.: AS Roma at Parma … ESPNEWS

Noon: MLS Cup, Toronto at Seattle … ABC

2:50 p.m.: FIFA U-17 World Cup quarterfinal … FS1

5 p.m.: Women’s International Friendly, U.S. vs. Costa Rica … ESPN2

Soccer, college men

2 p.m.: Stanford at Washington … Pac-12/Pac-12 Wash.

Soccer, college women

9 a.m.: ACC Championship … ESPNU

10:30 a.m.: Big 12 Championship … FS1

11 a.m.: American Championship … ESPNU

1 p.m.: Big East Championship … FS1

Volleyball, college

Noon: Washington at Oregon State … Pac-12

Sunday’s Radio Highlights

Basketball, college women

1 p.m.: Whitworth at JWU (Denver) … 1230-AM

2 p.m.: CSU Bakersfield at Gonzaga … 94.1-FM

All events are subject to change.